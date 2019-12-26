DHA

İstanbul'da, geçen hafta Esenyurt, Turgut Özal Mahallesi'nde insanı hayrete düşüren bir olay meydana geldi. İddiaya göre iki sürücü yol verme sebebiyle trafikte tartıştı. Sürücüler araçlarından inerek, yol ortasında kavga etmeye başladı.

YERE DÜŞTÜ BİR DAHA KALKAMADI

DHA'da yer alan habere göre taraflardan biri yere düşerken diğeri tekme ve yumruklarla saldırdı. Üstündeki kıyafeti de çıkan yerdeki kişi bir süre yumrukların hedefi oldu.

VATANDAŞ ARAYA GİRİP AYIRDI

Bir otomobille taksi de kavga sırasında yoldan geçmeye çalıştı. Kavga bir süre sonra araya girenlerin yardımıyla son buldu. Kavga anları ise evinin penceresinden izleyen bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.