Trump: %145'lik verginin geri çekilmesine açık değiliz

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, Çin'e yönelik yüzde 145'lik verginin geri çekilmesine açık olup olmadıklarına ilişkin soruyu yanıtlayan Trump "Hayır." yanıtını verdi.

Trump, Çin'le ticari ilişkilerinde milyarlarca dolar kaybettiklerini ve bunun artık sona erdiğini ifade etti.

ABD Başkanı diğer yandan Hindistan ile Pakistan arasında yükselen tansiyona da değindi.

Trump, yaşanan gerilimin bir an önce sona erdiğini görmeyi umduğunu belirtti.

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