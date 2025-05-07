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        Haberler Dünya Trump: %145'lik verginin geri çekilmesine açık değiliz | Dış Haberler

        Trump: %145'lik verginin geri çekilmesine açık değiliz

        ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik yüzde 145'lik verginin geri çekilmesine açık olmadıklarını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 20:58 Güncelleme: 07.05.2025 - 21:09
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        Trump: %145'lik verginin geri çekilmesine açık değiliz
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        ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Bir basın mensubunun, Çin'e yönelik yüzde 145'lik verginin geri çekilmesine açık olup olmadıklarına ilişkin soruyu yanıtlayan Trump "Hayır." yanıtını verdi.

        Trump, Çin'le ticari ilişkilerinde milyarlarca dolar kaybettiklerini ve bunun artık sona erdiğini ifade etti.

        ABD Başkanı diğer yandan Hindistan ile Pakistan arasında yükselen tansiyona da değindi.

        Trump, yaşanan gerilimin bir an önce sona erdiğini görmeyi umduğunu belirtti.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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