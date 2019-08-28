Trump: Çin ile çok iyi gidiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret görüşmelerinin çok iyi gittiğini söyledi. Trump twitter hesabından yaptığı açıklamada "Çin ile çok iyi gidiyoruz, daha önce böyle olmamıştı" yazdı.
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