Trump: Erdoğan barışa büyük katkı sağladı
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Gazze planının ilk aşamasının hayata geçirilmesi ve Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde barış zirvesi düzenlenmesi için liderler harekete geçti. Trump yola çıkmadan önce "Türkiye, Gazze'de ateşkesin sağlanmasında harika bir çaba gösterdi. Erdoğan barışa büyük katkı sağladı kendisine çok saygı duyuluyor, güçlü bir ülkesi ve ordusu var." değerlendirmesinde bulundu
AP'nin haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’yı savaşı yakında sona erdirmezse Ukrayna’ya uzun menzilli Tomahawk füzeleri gönderebileceği konusunda uyardı.
Trump, İsrail’e uçarken gazetecilere “Şöyle diyebilirim: Bakın, bu savaş bir sonuca bağlanmayacaksa onlara Tomahawk göndereceğim,” açıklamasında bulundu.
Trump “Tomahawk inanılmaz bir silah, çok saldırı amaçlı bir silah. Ve dürüst olmak gerekirse, Rusya’nın buna ihtiyacı yok. Savaş bir çözüme kavuşmazsa onlara şunu söyleyebilirim — pekâlâ yapabiliriz — yapmayabiliriz, ama yapabiliriz. Bence bunu gündeme getirmek uygun.”
*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.