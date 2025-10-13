Trump: Erdoğan barışa büyük katkı sağladı

AP'nin haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’yı savaşı yakında sona erdirmezse Ukrayna’ya uzun menzilli Tomahawk füzeleri gönderebileceği konusunda uyardı.

Trump, İsrail’e uçarken gazetecilere “Şöyle diyebilirim: Bakın, bu savaş bir sonuca bağlanmayacaksa onlara Tomahawk göndereceğim,” açıklamasında bulundu.

Trump “Tomahawk inanılmaz bir silah, çok saldırı amaçlı bir silah. Ve dürüst olmak gerekirse, Rusya’nın buna ihtiyacı yok. Savaş bir çözüme kavuşmazsa onlara şunu söyleyebilirim — pekâlâ yapabiliriz — yapmayabiliriz, ama yapabiliriz. Bence bunu gündeme getirmek uygun.”

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.