        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev; ABD Başkanı Donald Trump ile Vladimir Putin arasındaki görüşmenin gerçekleşeceğini ve bunun muhtemelen ileri bir tarihte olacağını ifade etti.

        Giriş: 25.10.2025 - 00:30 Güncelleme: 25.10.2025 - 00:47
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        CNN'e konuşan Dmitriev; ABD Başkanı Donald Trump ile Vladimir Putin arasındaki görüşmenin gerçekleşeceğini ve bunun muhtemelen ileri bir tarihte olacağını ifade etti.

        Dmitriev, Ukrayna Savaşı'nın diplomatik yolla çözümüne yakın olunduğuna inandığını dile getirdi.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmeyi iptal ettiğine ilişkin açıklamasına değinen Putin, Budapeşte'de görüşme önerisinin ABD tarafından geldiğini söylerken "Trump muhtemelen görüşmenin ertelendiğini söylemek istedi." demişti.

        ABD Başkanı Donald Trump ise Rusya'ya yönelik yaptırımlara dair açıklamasında "Rusya'ya yönelik yaptırım vaktinin geldiğini hissettim. Uzun süre bekledim." diye konuşmuştu.

        Trump ayrıca, Putin'le görüşmenin doğru olacağını düşünmediğini ve bu sebeple görüşmeyi iptal ettiğini belirtmişti.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

