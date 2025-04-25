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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: Trump'tan Çin açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Trump'tan Çin açıklaması

        ABD Başkanı Trump, TIME dergisine kapak oldu. Trump dergiye Çin ve Ticaret Savaşları'na dair açıklamalarda bulunurken Çin Devlet Başkanı Jinping'in kendisini aradığını ve yönetiminin Çinlilerle anlaşma yapmak için görüştüğünü belirtti. Trump önümüzdeki üç-dört hafta içinde bir dizi anlaşmanın duyurulmasını beklediğini ekledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 14:02 Güncelleme: 25.04.2025 - 14:03
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