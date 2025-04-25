Trump'tan Çin açıklaması ABD Başkanı Trump, TIME dergisine kapak oldu. Trump dergiye Çin ve Ticaret Savaşları'na dair açıklamalarda bulunurken Çin Devlet Başkanı Jinping'in kendisini aradığını ve yönetiminin Çinlilerle anlaşma yapmak için görüştüğünü belirtti. Trump önümüzdeki üç-dört hafta içinde bir dizi anlaşmanın duyurulmasını beklediğini ekledi

Habertürk Giriş: 25.04.2025 - 14:02 Güncelleme: 25.04.2025 - 14:03 facebook

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