ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan lideri İmran Han'a bir mektup yazdı.

Reuters'ın son dakika olarak servis ettiği habere göre ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan Başbakanı Imran Han'a Afganistan’daki karmaşanın çözümü konusunda bir mektup gönderdi.

Başbakan Han yaptığı açıklamada, ABD Başkanının 17 yıllık Amerikan işgalinin neticeye bağlanması için yürütülen barış görüşmeleri için yardım istediğini bildirdi.

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