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Son dakika haberi Tüm gözler deprem bölgesinde! Peş peşe mucizeler yaşanıyor

Adıyaman'daki kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan 7 yaşındaki Hivay Üşer 178. saatte kurtarıldı. Hatay'da da enkaz altında kalan 15 yaşındaki Ömer'e ulaşıldı. Çalışmalar sırasında annesi Esma da 178. saatte kurtarıldı. İşte dakika dakika bölgedeki gelişmeler...

Son dakika: Tüm gözler deprem bölgesinde! Peş peşe mucizeler yaşanıyor
HABERTURK.COM / Ajanslar

Tüm Türkiye'nin gözü deprem bölgesindeki kurtarma çalışmalarında. Son olarak 178. saatte Adıyaman ve Hatay'dan sevinç gözyaşlarına boğan haberler geldi.

Adıyaman'da depremde enkaz altında kalan Hivay Üşer de (7), 177 saat sonra sağ çıkarıldı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı ekipleri, depremin vurduğu Adıyaman'da, arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kent merkezinde enkaz altında kalan Hivay Üşer'i kurtarmak için çalışma yürüttü. Ekipler, 178. saatte küçük Hivay'ı enkazdan sağ çıkardı.

ÇİLEKLİ SÜT İSTEDİ

Adıyaman'da Bozbey Apartmanı enkazından 178 sonra çıkartılan 6 yaşındaki Hivay, "Meyve suyu mu, çilekli süt mü" sorusuna "Çilekli süt, bir de poğaça" cevabını verdi.

MİRAY İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Adıyaman'daki 5 katlı Bozbey Apartmanı'nın enkazından 4 yaşındaki Miray'ın kurtarılması için ekiplerin çalışmaları 181. saatte devam ediyor.

Habertürk TV muhabiri Gizem Türemen'in haberine göre iki farklı yönden Miray'a ulaşabilmek için çalışmalar sürüyor. Madenciler tünel kazarak Miray'a ulaşmaya çalışıyor.

ANNE OĞUL YAŞAM ÜÇGENİNDE BULUNDU

Hatay'da da enkaz altında kalan 15 yaşındaki Ömer'e ulaşıldı. Çalışmalar sırasında annesi Esma 178. saatte kurtarıldı. Ömer'in çıkarılması için de çalışmalar devam ediyor.

Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan bir arama ve kurtarma görevlisi, "Anne ve oğlu sobanın yanındaydı. Burada bir yaşam alanı oluşmuş. JAK çalışmalarına devam ediyor." dedi.

Hatay'da ayrıca Korkmaz Apartmanı'nda 178'inci saatte 26 yaşındaki Derya Akdoğan da enkazdan sağ çıkarıldı.

70 YAŞINDAKİ KADIN KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 178. saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altında kalan 70 yaşındaki Nuray Gürbüz kurtarıldı.

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde üç katlı binanın enkazında ekiplerce arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler, depremin 178. saatinde binanın enkazından 70 yaşındaki Nuray Gürbüz'ü çıkardı.

Enkazdan çıkarılan kadın hastaneye kaldırıldı.

MADENCİLER BİR KİŞİYİ DAHA KURTARDI

Adıyaman'da yıkılan binanın enkazında kalan 35 yaşındaki Bünyamin İdacı, 177 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Somalı 20 madenciden oluşan arama kurtarma ekibi, Bulvar Caddesi'ndeki 8 katlı Kılıç Apartmanı'nın enkazında çalışma yürütüyor.

Uzun süredir bu binada çalışma yürüten ekip, enkazdan ses almaları üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. "Domuzdamı" tahkimatı olarak adlandırılan yöntemi kullanan ekipler, 35 yaşındaki Bünyamin İdacı'yı sağ olarak enkazdan çıkarmayı başardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen İdacı, hastaneye kaldırıldı. Arama kurtarma ekipleri, operasyon sonrasında göz yaşlarına hakim olamayarak birbirlerine sarıldı.

Ekip sorumlusu İlhan Çolak, AA muhabirine, 5 gündür aralıksız arama kurtarma faaliyeti yürüttüklerini, burada birçok mucizeye şahitlik ettiklerini dile getirdi.

Bugün de o mucizelerden birini yaşadıklarını ifade eden Çolak, "Ekibimle sabahtan bu yana sürdürdüğümüz çalışmalarda bir can daha kurtardık. Herkesin emeğine sağlık. Konuşacak kelime bulamıyorum. Türkiye'miz için ilkleri başarıyoruz." dedi.

ÇÖKEN 6 KATLI BİNADA BİR KİŞİ DAHA KURTARILDI

Hatay'da çöken 6 katlı binanın enkazında kalan 32 yaşındaki İbrahim, tam 177 saat sonra sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

Antakya ilçesinde bulunan 6 katlı apartmanda yaşayan İbrahim, yaklaşık 9 saatlik kurtarma çalışmasının ardından Zonguldak’tan gelen madenciler, Mila Enerji ve diğer arama kurtarma ekipleri tarafından depremden 177 saat sonra kurtarıldı. Ekipler, yerle bir olan 6 katlı apartmanda adeta zamanla yarıştı. 32 yaşındaki İbrahim, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

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