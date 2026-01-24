Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda 3 aylık Ş.A.Y.'nın uyuduğu yatakta ölü halde bulunduğu iddia edildi.

YATAKTA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Olay, Turgutlu ilçesi Altay Mahallesi Ünal Sokakta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evde yalnız yaşayan anne F.Y. (28) 3 aylık kız bebeğini yatakta hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Evde yapılan ilk incelemelerin ardından bebek Ş.A.Y.'nın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, anne F.Y. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Talihsiz olayla ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi.