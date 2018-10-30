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Son dakika... Türkiye'den Soçi Anlaşması açıklaması!

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin İdlib hakkındaki Soçi Anlaşması'na uyduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, "Bu sürece her zaman en çok katkı sağlayan en çok destek veren ülkelerin başında da İran gelmektedir. Zaten birlikte bu süreci yürütüyoruz. Astana ve Soçi süreci." dedi

30.10.2018 - 12:30 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile İstanbul Dolmabahçe'de bir araya geldi. 
Türkiye-İran-Azerbaycan üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı için İstanbul'a gelen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif iki bir görüşme gerçekleştirdi.

Reuters'ın son dakika haberi olarak dünyaya duyurduğu bu gelişme, Beşar Esad rejiminden ve Rusya'dan gelen açıklamaların ardından yaşandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumartesi günü İstanbul'da Türk, Rus, Alman ve Fransız liderler arasında yapılan dörtlü zirvede, Türkiye'nin İdlib'deki yükümlülüklerini yerine getirdiğini söylemişti.

Dün açıklama yapan Esad rejimi ise, Türkiye'yi İdlib vilayetinde silahtan arındırılmış bir bölge oluşturulması için Rusya ile varılan anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçlamıştı.

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