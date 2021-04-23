Türkiye'nin en büyük bayrağı dalgalanıyor 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi Göndere Bayrak Çekme Töreni’nde konuştu.

"Hepinizin 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyorum. Bugün bizler için çok müstesna bir gün. Şu anda şereflendiriyoruz.

Büyük Millet Meclisimiz bundan 101 yıl önce bir 23 Nisan günü dualarla, tekbirlerle Ankara'da açılmıştı. İstiklal Harbimizi yönetmiş ve zafere ulaştırmış bu Gazi Meclisimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle yad ediyoruz.

Vatan topraklarını parçalamak ve milletimizi bölmek için kullanılan yöntemler değişmiş olsa da niyet aynıdır. Tüm badireleri birer birer geride bırakarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için adım adım ilerliyoruz.

100'üncü yılına yaklaştığımız Cumhuriyetimizi büyüterek ve güçlendirerek bizden sonraki nesillere bırakmak gayreti içindeyiz. Biz 2023 hedeflerine ulaşma gayreti veriyoruz, çocuklarımızın da emaneti çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum.

Bugün açılışını yapacağımız Türkiye'nin en uzun direğinde dalgalanacak en büyük bayrağımızı çocuklarımıza armağan ediyoruz.

Türk milleti için bayrak bağımsızlığının en önemli sembollerinden birisidir. Bu ülkede bu toprakları vatan yapmak için nice şehitler verdik. İnanıyorum ki 2053'ün Türkiye'sini siz kuracaksınız.

Türkiye'nin gözbebeği olan İstanbul'un en güzel tepelerinden birinde nazlı nazlı dalgalanan bayrağımızın gölgesinde güven içinde ve huzurla yaşayacağız. Çamlıca camisiyle, kulesiyle şimdi de 111 metrelik bayrak direği ve Türkiye'nin en büyük bayrağı 1000 m2'yi bulan bayrağıyla yepyeni bir çehreye kavuşuyor.

Bu akşam iftar sofrasında çocuklarımızla bir araya gelerek 23 Nisan coşkusunu sürdüreceğiz."