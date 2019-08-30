35 yıl hapis için 3 milyon dolar!

AK Parti Bornova Gençlik Kolları Başkanı Ferhat Kaya, Twitter'da Eren Bülbül kütüphaneleri projesi için kampanya başlattı. Proje kapsamında 100 kitap bağışladığını açıklayan Kaya, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'a da kitap bağışı çağrısında bulundu.

— Ferhat KAYA (@ferhatkayae) August 30, 2019

Aynı zamanda eski futbolcu olan Özalan, "pası" aldı ve kitap bağışı yapacağını açıklayarak benzer çağrıyı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptı.

— Alpay Özalan (@alpayozalan35) August 30, 2019

Bakan Soylu, memleketi Trabzon'un plaka kodu 61 ile kampanyanın başladığı İzmir'in plakası 35'in toplamı kadar (96) kitabı bağışlayacağını açıkladı.

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 30, 2019

Soylu, bağışını açıklamasının ardından pası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a attı. Selçuk, kampanyaya her türlü desteği vereceğini belirterek Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a çağrı yaptı.

— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 30, 2019

Bakan Ersoy, kampanyaya katılmaktan mutluluk duyacağını belirterek topu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a attı.

— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetErsoyTR) August 30, 2019

Albayrak da bu çağrıya "Eren’in hatırası, ülkemizin dört bir yanında nesilden nesile bir Anadolu hikayesi olarak aktarılacak" yanıtını vererek Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den destek istedi.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 30, 2019

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

Eren Bülbül, Maçkalı Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında dünyaya geldi. Babasını küçük yaşta kaybeden Bülbül, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde annesi ve 12 kardeşiyle yaşamını sürdürdü. İlkokulu Köprüyanı, ortaokulu Çatak İlköğretim Okulunda okuyan Bülbül, eğitimine Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam etti.

Eren Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düştü.

İYİ Kİ VARSIN EREN

Eren Bülbül, Türkiye'yi yasa boğarken ölmeden önce sosyal medyadaki paylaşımları Türkiye'nin yüreğini dağladı.

Sosyal medyada küçük yaşında odun taşırken görüntülendiği fotoğrafı ve "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" notuyla paylaşan Eren Bülbül'e Türkiye ölümünün ardından "İyi ki varsın Eren" dedi.