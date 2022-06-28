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Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu için sağanak uyarısı

Son dakika haberine göre Batı Karadeniz'i etkileyen şiddetli sağanak yağışların ardından bir uyarı daha geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda, yarın için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Son dakika: Üç bölgeye yarın için kritik uyarı!
Üç bölgeye yarın için kritik uyarı!
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AA

Son dakika haberine göre Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda, yarın için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah başlaması ve akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olması bekleniyor.

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI İKAZDA BULUNULDU

Yağışlar, Bolu, Düzce, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Zonguldak, Bartın ve Sinop olmak üzere Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz'deki Tokat, Amasya, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda Ankara ve Yozgat'ın kuzeyi ile Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olacak.

Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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