Ukrayna'dan Kırım ve Donbas açıklaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Reuters

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı, "Kırım ve Donbas'ı yeniden kazanacağız" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 15. gününde devam ederken, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanı ilk kez Antalya'da bir araya geldi. Tarafların görüşmesi sürerken, Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan Kırım ve Donbas'a ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı, "Kırım ve Donbas'ı yeniden kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçtiğimiz günlerde, Kırım ve Donbas'ın tanınmasına ilişkin soruyu, "Bunu tartışabiliriz" diyerek yanıtlamıştı.

Zelenskiy, Kırım, Donbas ve Luhansk'ın tanınmasına ilişkin, "Bunu tartışabiliriz ve oradaki insanların nasıl yaşayacakları konusunda bir uzlaşma bulabiliriz." şeklinde konuştu.