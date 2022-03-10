Rus işgalinin 15. günü: Doğum hastanesi bombalandı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 15. gününde devam ederken, Mariupol'da bir hastane bombalandı,

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Mariupol'daki bir doğum hastanesine yönelik saldırısını "soykırımın nihai kanıtı" olarak nitelendirdi. Ukraynalı yetkililer, güney Ukrayna kentindeki çocuk hastanesi ve doğumevinin dün öğleden sonra bir Rus hava saldırısında yıkıldığını söyledi.

Zelenskiy, çocukların enkaz altında kaldığını söyledi, bölge valisi ise 17 kişinin yaralandığını açıkladı. Zelenskiy, "Bir çocuk hastanesi, bir doğumevi. Rusya Federasyonu'nu nasıl tehdit etti?" dedi.

Associated Press tarafından yayınlanan videoda hastane saldırısı alanında çok sayıda yaralı olduğu görüldü.

KİMYASAL SİLAH UYARISI

Batılı yetkililer, Vladimir Putin'in Kiev'de kimyasal silah kullanabileceği konusundaki "ciddi endişeleri" konusunda uyardı.

Bir yetkili, Rus kuvvetleri Kiev'e yönelen birliklerinde meydana gelen lojistik sorunların üstesinden gelmeye çalışırken Kiev'de "son derece korkunç" bir saldırının meydana gelebileceğini söyledi.

İngiltere Savunma Bakanı, Rus kuvvetleri Kiev'e yaklaşırken İngiltere'nin Ukrayna'ya Starstreak uçaksavar silahları ve Javelin tanksavar füzelerinin "küçük bir sevkiyatını" sağlamayı planladığını söyledi.

ANTALYA'DA KRİTİK GÖRÜŞME

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile Rusya'nın işgalinden bu yana ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek. Bu görüşme işgalin başından beri gerçekleşen en düzey temas olacak.

AB LİDERLERİ TOPLANIYOR

AB'nin liderleri perşembe ve cuma günü Versay'da bir araya gelecek. Zirve için hazırlanan taslak bildirgede, "Rusya'nın saldırganlık savaşı Avrupa tarihinde tektonik bir kayma oluşturuyor" denildi. Liderlerin, bloğun Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmayı ve Ukrayna'nın AB'ye katılma talebini görüşmeleri bekleniyor.

"400 BİN KİŞİ REHİN"

Ukrayna, Rus güçlerini Mariupol'da "400 bin kişiyi rehin tutmakla" suçladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, şehirdeki koşulları "kıyamet" olarak nitelendirirken, siviller için güvenli bir tahliye koridoru oluşturma anlaşmasına rağmen hala Rus birlikleri tarafından bombalandığını söyledi.

Ukraynalı bir müzakereci, Çarşamba günü Ukrayna genelinde 40 binden fazla sivilin tahliye edildiğini, ancak yetkililerin insanları çatışmaların devam ettiği Kiev, Harkiv ve Mariupol şehirlerinden çıkarmaya çalıştığını belirtti.