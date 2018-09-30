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Son dakika: Ünlü oyuncu Kemal İnci evinde ölü bulundu

Son dakika... Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci evinde ölü bulundu. İnci'nin kalp krizi sebebiyle öldüğü tahmin ediliyor. İnci, Cem Yılmaz'ın Hokkabaz filminde de rol almıştı. İnci, ayrıca Türkan Şoray ve Şener Şen’in başrolünü oynadığı İkinci Bahar dizisinde de canlandırdığı Besim karakteriyle de hafızalarda yer etmişti...

30.09.2018 - 12:14 | Güncelleme:

85 yaşındaki oyuncu İzmir'deki evinde ölü bulundu. Daha önce kanser tedavisi gören İnci'nin kalp krizinden vefat ettiği tahmin ediliyor.

 



Aile yakınlarının da evine koştuğu oyuncunun son yıllarda rol aldığı rol aldığı filmler arasında Eşkıya, Hokkabaz, Kabadayı, Düğün Dernek de yer alıyor. İnci ayrıca Türkan Şoray ve Şener Şen’in başrolünü oynadığı İkinci Bahar dizisinde de canlandırdığı Besim karakteriyle de hafızalarda yer etmişti.

KEMAL İNCİ KİMDİR?

Kemal İnci, 15 Mayıs 1933 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Kemal İnci, ortaokuldan mezun olduktan sonra çadır ve gezici tiyatrolarda başlayan sanat ve iş yaşamına, sinemada set işçiliğiyle devam etti. Alışılagelenin tersine, yönetmenlikten oyunculuğa geçti. Dış kaynaklı yapımlarda da rol alan sanatçı, yönetmenlik ve oyunculukla sınırlı kalmayıp, senaristlik ve yapımcılık işleri de yaptı.

YER ALDIĞI PROJELER

Üsküdar İskelesi - 1960
Toros Canavarı - 1961
Fakir ve Mağrur - 1966
Züğürt Ağa - 1985
Kuyucaklı Yusuf - 1985
Değirmen - 1986
Milyarder - 1986
Gramofon Avrat - 1987
Anayurt Oteli - 1987
Biri ve Diğerleri - 1987
İpekçe - 1987
Kanun Savaşçıları - 1988
Bu Talihimin Canına Okuyacağım - 1988
Ah Bir Çocuk Olsaydım - 1988
Bir Tren Yolculuğu - 1988
Dört Köşe Dünya - 1988
Heykel - 1988
Ayaz Geceler - 1989
Buzdan Mutluluk - 1989
Sevgiler Düşlerde Kaldı - 1989
Bizimkiler - 1989
Yeşil Bir Dünya - 1990
Gizli Yüz - 1990
Şans Blokları - 1993
İz - 1994
La Passion Turca - 1994
Aşk Ölümden Soğuktur - 1994
Garip Bir Kolleksiyoncu - 1994
Şöhretin Bedeli - 1994
Bize Nasıl Kıydınız - 1994
Eşkıya - 1996
Feride - 1996
Çökertme - 1997
İkinci Bahar - 1999
Baba Evi - 1999
Beni Unutma - 2000
Beyoğlu Rüyası - 2000
Baykuşların Saltanatı - 2000
O da Beni Seviyor - 2001
Sultan - 2001
Günahım Neydi Allahım - 2003
Gece Yürüyüşü - 2004
Büyük Buluşma 59.Bölüm - 2005
Ne Gezer Aşk Dağlarda - 2005
Acı Hayat - 2005
Hokkabaz - 2006
İlk Aşk - 2006
Azap Yolu - 2006
Kabadayı - 2007
Aşk Yeniden - 2007
Hicran Sokağı - 2007
Kırmızı Işık - 2008
Aşk Geliyorum Demez - 2008
Umut - 2008
Kolpaçino - 2009
Kolpaçino: Bomba - 2011
Düğün Dernek - 2014

 

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