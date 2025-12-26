Habertürk
        Son dakika: Uyuşturucu soruşturması: 20 şüpheli adliyede | Son dakika haberleri

        Uyuşturucu soruşturması: 20 şüpheli adliyede

        İstanbul merkezli 4 ildeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında iş insanlarının yanı sıra menajer Müzeyyen Karakan, model Melisa Fidan Çalışkan ve oryantal Nuran Çokçalışkan'ın da bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 16:50 Güncelleme: 26.12.2025 - 16:51
        Uyuşturucu soruşturması: 20 şüpheli adliyede
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20 zanlı adliyeye sevk edildi.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda yakalanan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "uyuşturucu imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçlarından 22 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmişti.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Muğla, Adana ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Melisa Şahin, İhsan Aygün, Melissa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Ercan Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen ve Yılmaz Burak Bozkurt gözaltına alınmıştı.

        Zanlıların adreslerindeki aramalarda, kokain, esrar ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirilmiş, diğer şüphelilerden birinin cezaevinde bulunduğu tespit edilmişti. Ayrıca zanlılardan Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilmişti.

