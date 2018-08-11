Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'daki sel felaketinin ardından bölgede incelemeler gerçekleştirip, memleketi Rize'ye geçti. Erdoğan burada, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, toplantı öncesinde Rizeli hemşehrilerine seslenirken ilginç bir diyalog yaşandı. Kalabalık arasından seslenen vatandaş Erdoğan'ı Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa arasında gerçekleşecek olan Spor Toto Süper Lig'inin 1'nci hafta müsabakasına davet etti. Erdoğan bu çağrıya, "Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Bir yanda memleketim Rize, diğer yan da büyüdüğüm Kasımpaşa. Akşam maçı izleyeceğim." şeklinde yanıt verdi.

Erdoğan, 19.30'da başlayan karşılaşma için stada geldi, maç başlamadan soyunma odalarını ziyaret etti. Sporculara başarılar dileyen Cumhurbaşkanı, protokol tribünündeki yerini alarak karşılaşmayı izlemeye başladı.

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