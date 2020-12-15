Yediemin vurgununda hırsızlar tanıdık çıktı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Yediemindeki 100 milyonluk vurgunda hırsızlar tanıdık çıktı!
ABONE OL

Yediemin otoparkında 100 milyon liralık vurgun! Hırsızlar tanıdık çıktı

Son dakika haberleri... İstanbul Pendik'teki yediemin otoparkı sahipleri ve işletmecileri, uzun vadeli olarak çekilen araçları tespit edip TIR'larla Bursa'ya götürdü. Bursa'da 100 milyon TL değerinde 47 aracı parçalayarak satan şüpheliler, yakalandı. TIR'lara yüklenerek Bursa'ya götürülme anları kameralara yansıyan araçların parçalanarak sadece iskeletleri kaldığı görüntülendi

Son dakika: Yediemindeki 100 milyonluk vurgunda hırsızlar tanıdık çıktı!
Yediemin vurgununda hırsızlar tanıdık çıktı!
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul'un Pendik ilçesindeki yediemin otoparkındaki 47 aracı Bursa'ya götürüp, parçalayarak satan şüpheliler yakalandı. Hırsızlar yediemin otoparkının sahipleri ve işletmecileri çıktı.

Araçların TIR'lara yüklenerek Bursa'ya götürülme anları kameralara yansıdı. Öte yandan araçların parçalanarak sadece iskeletleri kaldığı görüntülendi.

Pendik'te bulunan Yediemin otoparkındaki araçların satışı üzerine ihbar alan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık ve Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği, yaptıkları ortak çalışma ile 5 şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, uzun vadeli olarak çekilen araçları tespit eden şüpheliler, araçları TIR'lar ile Bursa'nın Yıldırım İlçesi'nde kendilerine ait olan otoparka indirdiler.

100 MİLYON LİRALIK VURGUN

47 aracın parçalarını sökerek satan ve yaklaşık 100 milyon TL değerinde kazanç elde ettiği belirtilen şüphelilerin yediemin otoparkı sahipleri ve işletmecileri olduğu belirlendi.

3 şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekipleri, TIR şoförlerinin olayla bir alakası olmadığını, sadece taşıma işleminde aracı olduklarını tespit etti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: İzmir'de korkutan görüntüler! - Haberler
GÜNDEMİzmir'de korkutan görüntüler!
Benzine zam! Benzinin litresi ne kadar oldu? Son benzin zammı ne kadar?
GÜNDEMBenzinin litresi ne kadar oldu?
Son dakika haberi: Şile'de feci kaza: 8 yaralı! - Haberler
GÜNDEMŞile'de feci kaza: 8 yaralı!
FOSEPTİK FACİASI | Son dakika detaylar gelmeye devam ediyor!
GÜNDEMFoseptik faciasında çok acı detaylar!
Yılbaşında sokağa çıkma yasağında alkol yasağı olacak mı? 4 Günlük yasakta marketler açık mı?
GÜNDEMYılbaşında alkol yasağı olacak mı?
Edirne'de erkek cansız bedeni bulundu
GÜNDEMEdirne'de erkek cansız bedeni bulundu
Son dakika haberler: Anayasa Mahkemesi'nden Osman Kavala kararı!
GÜNDEMAYM'den Osman Kavala kararı
12 yaşındaki Zehra, 6'ıncı kattan düştü
GÜNDEM12 yaşındaki Zehra, 6'ıncı kattan düştü
Son dakika haberi: Avcılar'da balkon çöktü : 2 yaralı! - Haberler
GÜNDEMAvcılar'da balkon çöktü : 2 yaralı!
18 gündür kayıp olan adamla ilgili 5 gözaltı
GÜNDEM18 gündür kayıp, 5 kişi gözaltında

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X