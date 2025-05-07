Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Yeni Papa ilk turda seçilemedi | Dış Haberler

        Yeni Papa ilk gün oylamasında seçilemedi

        Vatikan'daki Sistine Şapeli'nin bacasından siyah duman yükseldi, yeni Papa ilk gün oylamasında seçilemedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 22:08 Güncelleme: 07.05.2025 - 22:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni Papa seçilemedi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Vatikan'daki Sistine Şapeli'nin bacasından siyah duman yükseldi, yeni Papa ilk gün oylamasında seçilemedi.

        Konklav'ın yarın sabah yeniden toplanacağı bildirildi.

        Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'da vefat etmesinin ardından dünya genelinde 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nde gözler bir sonraki papanın kim olacağına çevrildi.

        Katolik Kilisesi'nin 267'nci papasının belirleneceği tarihi Konklav'da, yaşı 80'in altında ve seçime katılabilecek durumda olan 133 kardinal sabah önce birlikte ayin yaptı ve Sistine Şapeli'nde yerel saatle 16.30'da (TSİ 17.30) ilk oturum için bir araya geldi.

        Papalık için öne çıkan isimler

        Papa Franciscus'un vefatının ardından İtalyan basını başta olmak üzere Katolik Kilisesi'ni yakından takip eden uluslararası medyada yeni papanın kim olacağı sorusu en çok ilgi çeken konuların başında geliyor.

        Papalık için öne çıkan adaylar arasında İtalyan Kardinal Pietro Parolin, Macar Kardinal Peter Erdo, ABD'li Kardinal Raymond Leo Burke, İtalyan Kardinal Matteo Maria Zuppi, Filipinli Kardinal Luis Antonio Gokim Tagle, İtalyan Kardinal Pierbattista Pizzaballa, Ganalı Kardinal Peter Turkson, Fransız Kardinal Jean Marc Aveline, İsveçli Kardinal Anders Arborelius, Gineli Kardinal Robert Sarah, Maltalı Kardinal Mario Grech, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Kardinal Fridolin Ambongo Besungu, ABD'den Kardinal Timothy Dolan ile Kardinal Robert Francis Prevost'un ismi geçiyor.

        *Haberin infografiği AA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Minguzzi cinayetinde dikkat çeken detay
        Minguzzi cinayetinde dikkat çeken detay
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        "Hedefimiz enerjide ihracatçı ülke olmak"
        Gülaylar Altın'ın sahibi iki kez ifade verdi
        Gülaylar Altın'ın sahibi iki kez ifade verdi
        Ali Koç: İstifa etmeyi doğru bulmuyorum!
        Ali Koç: İstifa etmeyi doğru bulmuyorum!
        Tekfen'de yeni dönem
        Tekfen'de yeni dönem
        Eski eşini alt geçitte vurarak öldürdü
        Eski eşini alt geçitte vurarak öldürdü
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        Ümit Karan'dan cezaevi açıklaması
        JD Vance: Rusya çok şey talep ediyor
        JD Vance: Rusya çok şey talep ediyor
        Beşiktaş'ın güvencesi Mert Günok!
        Beşiktaş'ın güvencesi Mert Günok!
        İki sevgili ağaçta asılı halde bulundu
        İki sevgili ağaçta asılı halde bulundu
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Tünelin ucunda ışık görünmüyor
        Boşandıktan 48 gün sonra nişanlandı
        Boşandıktan 48 gün sonra nişanlandı
        Kamuda ne kadar Togg var?
        Kamuda ne kadar Togg var?
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır