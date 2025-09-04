İstanbul'un Ataşehir, Başakşehir, Sarıyer ve Bakırköy ilçe seçim kurulları, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını gerekçe göstererek CHP kongrelerini durdurdu. CHP kararlara itiraz ederek YSK'ya başvurdu.
YSK, CHP gündemiyle toplanıyor
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin İstanbul'da kongre süreçlerini durduran ilçe seçim kurullarının kararlarına karşı yaptığı itirazları görüşmek üzere yarın saat 14.30'da toplanacak
Can Medya Ankara Grup Temsilcisi Fevzi Çakır'ın haberine göre; CHP’nin başvurusu üzerine yapılacak kritik toplantıda, İstanbul’da partinin 39. Olağan Kurultay sürecinin devam edip etmeyeceğine ilişkin nihai kararı YSK verecek.
