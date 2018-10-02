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Son dakika... Zihinsel engelli genci komşusu öldürmüş

Küçükçekmece'de yaşadığı evin kapısının önünde bıçaklanarak öldürülen epilepsi hastası zihinsel engelli 16 yaşındaki gencin, uyuşturucu madde kullanan komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Zanlının genci öldürdükten sonra hırsızlık süsü vermek için eşyaları çaldığı ve satarak uyuşturucu madde satın aldığı öğrenildi

02.10.2018 - 19:31 | Güncelleme: İHA

Küçükçekmece Bezirganbahçe Mahallesi Çiçekli Sokak’ta geçtiğimiz Cumartesi günü gecesi meydana gelen olayda, evinin önünde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan 16 yaşındaki zihinsel engelli Ahmet Yusuf Öz cinayetine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Öz’ün alt komşusu F.Ç.(41) uyuşturucu madde kullandıktan sonra evde bulunan anahtarı kullanarak Öz’ün evine girdi.

Burada maddenin etkisiyle kendinden geçen komşu, zihinsel engelli gençle boğuşma yaşadıktan sonra 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü. İçeride bir süre kalan katil komşu, ayıldığında genci kanlar içerisinde yerde görünce panikledi. Zanlı o panikle evde bulunan eşyaları çalarak kaçtı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün gece düzenlenen operasyonda F.Ç. ve olayla ilgilisi olduğu tespit edilen C.A.’yı (33) yakalayarak gözaltına aldı. Şubede ifadesini alınan zanlı komşu, Cumartesi gecesi uyuşturucu aldıktan sonra evde bulunan üst kat komşusunun kapı anahtarını alarak yukarı çıktığı ve eve girdiği öğrenildi.

"KENDİME GELDİĞİMDE ONU KANLAR İÇERİSİNDE GÖRDÜM"

Aşırı derecede uyuşturucunun etkisinde olduğu için evde yaşananları hatırlamadığını söyleyen şüphelinin "Kendime geldiğimde onu kanlar içinde gördüm. Nasıl yaptım neden yaptım hatırlamıyorum. Paniğe kapıldım. Olaya hırsızlık süsü vermek için evde bulunan televizyon ve bilgisayarı alarak kapıyı çekip evden çıktım" dedi.

ÇALDIĞI EŞYALARI SATIP UYUŞTURUCU ALMIŞ

Öte yandan katil komşunun eşyalarını hemen satarak paralarla uyuşturucu madde satın aldığı tespit edildi. C.A.’nın ise eşyaları uygun fiyata satın alan kişi olduğu belirlendi. Olayla ilgili çok yönlü araştırma sürüyor.

 

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