İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanatçı Zuhal Olcay'ın bir mekanda şarkı söylediği sırada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldığı davaya ilişkin gerekçeli kararını yazdı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin gerekçeli kararında, sanık Zuhal Olcay'ın yerel mahkeme tarafından verilen 10 aylık hapis cezasının kaldırılması, Erdoğan'ın avukatlarının da sanığın eylemini alenen yaptığı için cezanın artırılması talebiyle istinaf başvurusunda bulunduğu belirtildi.
Kararda, tüm dosya kapsamına göre sanığın, sahne aldığı mekanda seslendirdiği şarkının sözlerini Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uyarladığı ve bu sırada yaptığı hareketiyle de hakaret ettiği anlaşıldığı gerekçesiyle TCK'nın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan mahkumiyetinin talep edildiği anlatıldı.
Erdoğan'ın avukatı Muhammed Cemil İmamoğulları'nın yapılan yargılama sırasında, olayın meydana geldiği yer itibarıyla aleniyet unsurunun gerçekleştiği iddiasıyla sanık Olcay'a üst sınırdan ceza verilmesini istediği aktarılan gerekçeli kararda, sanık Olcay'ın da savunmasında eyleminin bar ortamında çok kısa süreliğine ve fevren yapılmış bir hareket olduğunu savunarak, hakaret kastıyla hareket etmediği için hakkında beraat kararı verilmesini talep ettiği belirtildi.
Gerekçeli kararda, cumhuriyet savcısının ise mütalaasında, sanığın söz konusu fiil ve eylemlerini gerçekleştirdiği ortam itibarıyla sahnede ve kamuya açık bir alanda isteyen herkesin girip çıkabileceği ve gelebileceği bir ortamda gerçekleştirdiği, bu nedenlerle aleniyet unsuru yönünden uygulama yapılarak cezanın artırılmasını talep ettiği bildirildi.
Gerekçeli kararda, şu ifadelere yer verildi:
"Sanığın sahne alarak şarkı söylediği, bilet almak suretiyle parasını ödeyen herkesin rahatlıkla girebildiği, özel davetli olmayan bir topluluk önünde ve aleni ortamda şarkılarını söylediği esnada, Türkiye Cumhurbaşkanının ismine bir şarkıyı uyarlayıp söylediği esnada, genel kabule göre hakaret olduğundan kuşku bulunmayan hareketi birden çok kez yaparak atılı suçu işlediğinin sabit olduğu, sübut bulan suç nedeniyle sanığın cezalandırılması gerektiği kanaatine varılmıştır."
DAİRENİN KARARI
AA'nın aktardığı bilgiye göre, davaya ilişkin kararını 12 Temmuz'da yaptığı duruşmada açıklayan Ceza Dairesi, sanık Zuhal Olcayhakkında İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen 10 aylık hapis cezasının kaldırılmasına karar vermişti.
Sanık Olcay'ın, "cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği değerlendirilerek önce bir yıl hapisle cezalandırılmasına karar veren Ceza Dairesi, söz konusu eylemin, alenen gerçekleştirilmesi nedeniyle bu cezayı 1 yıl 2 aya çıkarmıştı.
Daire, Olcay'ın geçmişi, yaşı ve eylem sonrası davranışlarını takdiri indirim nedeni sayarak bu cezayı cezayı 11 ay 20 güne indirmişti.
Ceza Dairesi, sanığın geçmişi, ekonomik ve sosyal durumu, olaydan sonra duyduğu pişmanlığı dikkate alarak, verilen hapis cezasının ertelenmesine, Olcay'ın 1 yıl 6 ay süreyle de denetime tabi tutulmasına hükmetmişti.
CUMHURBAŞKANI'NIN AVUKATLARI, ERTELEME KARARINA İTİRAZ ETTİ
Öte yandan, Ceza Dairesi sanık Olcay'ın daha önceden "kamu görevlisine hakaret" suçundan 10 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldığını belirterek, Olcay'ın aldığı 10 aylık cezanın Türk Ceza Kanunu'nun "suça tekerrür" başlıklı 58. maddesinde belirtilen "mükerrirlere özgü infaz rejimine göre" çektirilmesi yönünde hüküm kurdu.
Bu kararla Zuhal Olcay, hakkında daha önceden verilen 10 bin 620 liralık adli para cezasını ödeyecek.
Ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, Ceza Dairesi'nin sanık Olcay hakkında 11 ay 20 günlük hapis cezasının ertelenmesi yönünde verdiği kararı temyiz etti.
Yargıtay'ın erteleme kararını bozması halinde, Zuhal Olcay'ın 11 ay 20 günlük hapis cezası infaz edilecek.
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