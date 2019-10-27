Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu gece Akdeniz açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 27 Ekim son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 27 EKİM

Büyüklük 3.6 (Mw) Yer Akdeniz, 19.02 km. Dalaman (Mugla) Enlem 36.4741 (K) Boylam 28.6881 (D) Derinlik 10.92 (KM)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 27 EKİM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.10.27 07:11:23 39.3402 28.9987 9.1 -.- 1.8 -.- ASAGIDOLAYLAR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2019.10.27 07:02:58 36.6922 26.8092 5.3 -.- 2.4 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.10.27 06:10:29 36.9010 27.4415 2.7 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.10.27 05:31:23 36.4788 28.6958 1.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.27 05:01:36 40.7840 27.4368 13.7 -.- 2.9 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG) İlksel 2019.10.27 04:59:59 36.4985 28.6950 5.0 -.- 3.5 3.5 AKDENIZ İlksel 2019.10.27 03:31:30 37.0048 29.2902 14.6 -.- 1.3 -.- CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI) İlksel 2019.10.27 02:31:40 39.3987 29.2225 5.0 -.- 1.2 -.- EGRIGOZ-EMET (KUTAHYA) İlksel 2019.10.27 02:11:24 36.4717 27.1557 22.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.10.27 01:58:36 41.1740 44.0660 4.0 -.- 1.6 -.- AZERBAYCAN İlksel 2019.10.27 01:28:44 37.0438 29.3262 8.7 -.- 2.0 -.- BICAKCI-CAMELI (DENIZLI) İlksel 2019.10.27 01:19:46 36.4970 28.6980 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.27 01:17:32 37.0355 29.3193 5.4 -.- 2.6 -.- BICAKCI-CAMELI (DENIZLI) İlksel 2019.10.27 01:16:39 38.8432 26.8560 10.1 -.- 2.1 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.10.27 01:04:42 37.9638 28.7818 2.0 -.- 2.1 -.- SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN) İlksel 2019.10.26 23:26:05 37.0670 29.0428 6.3 -.- 2.3 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel 2019.10.26 22:57:36 36.4610 28.6758 8.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.26 22:55:15 37.9102 42.4702 2.7 -.- 2.4 -.- ORMANDALI-PERVARI (SIIRT) İlksel 2019.10.26 22:23:16 40.2513 42.7277 5.6 -.- 2.5 -.- SEHITEMIN-SARIKAMIS (KARS) İlksel 2019.10.26 21:57:15 36.4488 28.7185 3.5 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.26 21:31:37 39.9567 26.0543 7.1 -.- 1.5 1.5 UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.10.26 20:58:40 36.4432 28.6725 2.6 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.26 20:41:18 37.0762 28.6905 16.4 -.- 1.1 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel 2019.10.26 20:37:46 37.8343 29.6105 15.0 -.- 1.4 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.10.26 20:23:55 36.9687 29.0975 13.0 -.- 1.6 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) İlksel 2019.10.26 20:06:54 36.4533 28.7598 14.7 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.26 19:59:19 36.4735 28.6792 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel