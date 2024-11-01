Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. Kandilli verilerine göre, Manisa'da deprem meydana geldi. İşte 2 Kasım 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

MANİSA'DA DEPREM!

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, saat 14.38'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde deprem meydana geldi.

3.5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 9.4 kilometre derinliğinde kaydedildi.