Son depremler listesi 21 Ekim 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile şimdi deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ülke genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara ulaşabiliyor. Son verilere göre, bugün en büyük deprem Malatya'da meydana geldi. İşte, 21 Ekim 2025 son depremler listesi...
Ülkemizde gün içinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, bugün Malatya’da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya depremi başta olmak üzere tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 21 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
MALATYA’DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 01:47’de Malatya’nın Hekimhan ilçesinde bir deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.4 olarak ölçülen deprem, yerin 8.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
20 EKİM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler;
2025-10-20 01:47:48 38.76778 37.9675 8.7 ML 3.4 Hekimhan (Malatya)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.