Ülkemizde gün içinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, bugün Malatya’da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya depremi başta olmak üzere tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 21 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.