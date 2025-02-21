Son depremler listesi 21 Şubat 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde ve komşu ülkelerde meydana gelen depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde sarsıntılar sürüyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 21 Şubat 2025 Son depremler listesi sorgulama…
21 Şubat 2025 Son depremler listesi yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından inceleniyor. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi’nde sarsıntılar sürüyor. İşte, 21 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile son depremler listesi…
SİVAS'TA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 02:15'te Sivas ili Gürün ilçesinde deprem meydana geldi.
3.2 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.
21 ŞUBAT 2025 EGE DENİZİ DEPREMLERİ (3 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)
2025-02-21 05:57:25 36.61806 25.2375 7.0 ML 3.2 Ege Denizi
2025-02-21 05:07:30 36.56 25.43722 7.0 ML 3.2 Ege Denizi
2025-02-21 01:09:52 36.63111 25.65028 7.0 ML 3.3 Ege Denizi
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.