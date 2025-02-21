Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER 22 ŞUBAT 2025: Erzurum deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile biraz önce deprem mi oldu, nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Erzurum'da deprem meydana geldi! 22 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde ve komşu ülkelerde meydana gelen depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD verilerine göre, Erzurum'da deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile 22 Şubat 2025 son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2025 - 07:47 Güncelleme: 22.02.2025 - 00:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        22 Şubat 2025 Son depremler listesi yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından inceleniyor. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD verilerine göre, Erzurum deprem ile sallandı. İşte, 22 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Erzurum deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği hakkında bilgiler…

        2

        ERZURUM'DA 4,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Erzurum'un Hınıs ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

        3

        ANKARA'DA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 09:36'da merkez üssü Ankara Mamak olan bir deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 3.0 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        4

        SİVAS'TA DEPREM!

        AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 02:15'te Sivas ili Gürün ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.2 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        5

        21 ŞUBAT 2025 EGE DENİZİ DEPREMLERİ (3 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

        2025-02-21 07:47:56 36.61861 25.50861 7.0 ML 3.0 Ege Denizi

        2025-02-21 05:57:25 36.61806 25.2375 7.0 ML 3.2 Ege Denizi

        2025-02-21 05:07:30 36.56 25.43722 7.0 ML 3.2 Ege Denizi

        2025-02-21 01:09:52 36.63111 25.65028 7.0 ML 3.3 Ege Denizi

        6

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        7

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK'dan borsadaki işlemlere inceleme
        SPK'dan borsadaki işlemlere inceleme
        Hacıosmanoğlu'dan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'dan yabancı hakem açıklaması!
        Putin: Oreşnik güneş sıcaklığına dayanaklı
        Putin: Oreşnik güneş sıcaklığına dayanaklı
        Beşiktaş geriden gelerek kazandı!
        Beşiktaş geriden gelerek kazandı!
        Tahkim Kurulu'ndan G.Saray'a ret!
        Tahkim Kurulu'ndan G.Saray'a ret!
        VAR'a gidilmeyen tartışmalı pozisyonlar yayınlanacak
        VAR'a gidilmeyen tartışmalı pozisyonlar yayınlanacak
        Başından vurdu, videosunu çekip annesine gönderdi
        Başından vurdu, videosunu çekip annesine gönderdi
        "En büyük hayal kırıklığım Dursun Özbek'in cephe alması"
        "En büyük hayal kırıklığım Dursun Özbek'in cephe alması"
        Yapay zeka iki günde çözdü
        Yapay zeka iki günde çözdü
        İngiltere'de çarpıcı Mourinho yorumu!
        İngiltere'de çarpıcı Mourinho yorumu!
        Oval Ofis'in masası değiştirildi
        Oval Ofis'in masası değiştirildi
        Megakent beyaz gelinlik giydi
        Megakent beyaz gelinlik giydi
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        Yanlış planlamanın hatası!
        Yanlış planlamanın hatası!
        Yunan adası Santorini'deki volkan aktif hale geldi
        Yunan adası Santorini'deki volkan aktif hale geldi
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler