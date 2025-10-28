Habertürk
        SON DEPREMLER LİSTESİ 28 EKİM 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile biraz önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde? 

        Balıkesir'de peş peşe deprem! 28 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 28 Ekim 2025 Salı günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Küçük büyük tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. AFAD verilerine göre, Çanakkale'de peş peşe deprem meydana geldi. İşte, bugün yaşanan tüm depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi detaylar için 28 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

        Giriş: 28.10.2025 - 00:19 Güncelleme: 28.10.2025 - 00:19
        1

        Ülke genelinde yaşanan tüm depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre, Çanakkale'de peş peşe deprem oldu. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 28 Ekim 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı…

        2

        BALIKESİR'DE DEPREM!

        AFAD'tan yapılan açıklamaya göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        AFAD verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 22:50'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        3

        ÇANAKKALE'DE PEŞ PEŞE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 10.12’de Ege Denizi açıklarında 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 13.37 kilometre mesafede kaydedilen deprem, yerin 13.61 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        Bu depremin ardından merkez üssü Çanakkale Ayvacık açıkları olan 3 sarsıntı daha meydana geldi.

        AFAD verilerine göre, saat 10.14'te 2.8 büyüklüğünde, saat 10.17'de 3.7 büyüklüğünde, saat 10.38'de 3.4 büyüklüğünde deprem oldu.

        4

        MERSİN'DE DEPREM

        AFAD verilerine göre, saat 09.36’da Mersin'in Silifke ilçesinde deprem meydana geldi.

        3.8 büyüklüğündeki deprem, yerin 12.78 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        5

        MUĞLA'DA PEŞ PEŞE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 02.43’te Akdeniz açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

        Muğla'nın Datça ilçesine 188.96 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 19.14 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        Saat 02.51'de Akdeniz açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Muğla'nın Marmaris ilçesine 173.17 kilometre mesafede kaydedilen sarsıntı, 6.79 kilometre derinlikte ölçüldü.

        6

        HAKKARİ DEPREM İLE SALLANDI

        AFAD verilerine göre, saat 00.52’de merkez üssü Irak Mergasur, Erbil olan 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesine 18.66 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerden 8.01 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        7

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
