        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 3 Kasım 2025 Pazartesi: Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu, büyüklüğü neydi ve üssü neresiydi?

        3 Kasım 2025 Pazartesi son depremler listesi

        3 Kasım 2025 Pazartesi tarihinde Türkiye genelinde farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem meydana geldi. Bazı bölgelerde hafif şekilde hissedilen sarsıntılar, herhangi bir hasara yol açmadan kısa sürede sona erdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, gün boyunca yaşanan bu yer hareketlerini anlık olarak takip ederek resmi verileri kamuoyuna sundu. Buna göre; Balıkesir Sındırgı'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü kaydedilen depremlere ilişkin güncel liste ve detaylar…

        Giriş: 02.11.2025 - 08:55 Güncelleme: 02.11.2025 - 23:59
        1

        3 Kasım 2025 tarihinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde gün boyunca çeşitli büyüklüklerde depremler kaydedildi. Deprem kuşağında yer alan ülkede yaşanan bu sarsıntılar, vatandaşlar tarafından hissedildiği anlarda kısa süreli paniğe yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremlere ilişkin verileri düzenli olarak güncelleyip kamuoyuna duyurdu. İşte, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü Türkiye genelinde meydana gelen depremlerle ilgili son dakika bilgileri ve ayrıntılar…

        2

        TÜRKİYE ERMENİSTAN SINIRINDA DEPREM

        Türkiye-Ermenistan sınırında 18.49'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        BALIKESİR'DE DEPREM

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.41'de 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 14.13 kilometre altında oldu.

        3

        EGE DENİZİ'NDE DEPREM

        Ege Denizi'nde saat 04.46'da 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre altında oldu.

        KÜTAHYA'DA DEPREM

        Kütahya Simav'da 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 09.57'de ve yerin 11 kilometre altında oldu.

        4

        TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

        Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

