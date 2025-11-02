3 Kasım 2025 Pazartesi son depremler listesi
3 Kasım 2025 Pazartesi tarihinde Türkiye genelinde farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem meydana geldi. Bazı bölgelerde hafif şekilde hissedilen sarsıntılar, herhangi bir hasara yol açmadan kısa sürede sona erdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, gün boyunca yaşanan bu yer hareketlerini anlık olarak takip ederek resmi verileri kamuoyuna sundu. Buna göre; Balıkesir Sındırgı'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü kaydedilen depremlere ilişkin güncel liste ve detaylar…
TÜRKİYE ERMENİSTAN SINIRINDA DEPREM
Türkiye-Ermenistan sınırında 18.49'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
BALIKESİR'DE DEPREM
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.41'de 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 14.13 kilometre altında oldu.
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
Ege Denizi'nde saat 04.46'da 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre altında oldu.
KÜTAHYA'DA DEPREM
Kütahya Simav'da 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 09.57'de ve yerin 11 kilometre altında oldu.
TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR
Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.
