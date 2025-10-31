AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile depremlerin merkes üzzü, büyüklüğü, derinliği, enlemi ve boylamı gibi detaylar öğrenilebiliyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir’de artçı sarsıntılar devam ediyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte, 31 Ekim 2025 son depremler listesi...