Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son depremler listesi 4 Mayıs Cumartesi 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle en son nerede ve ne zaman deprem oldu?

        Malatya 3.4 ile sallandı! İşte 4 Mayıs Cumartesi son depremler listesi

        Son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından canlı olarak kaydediliyor. 4 Mayıs Cumartesi, ülke genelinde toplamda 40 deprem kaydedildi. En büyüğü ise 3.4 ile Malatya'da oldu. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 08:06 Güncelleme: 04.05.2024 - 08:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de anlık olarak birçok deprem oluyor. Birçoğu küçük depremler olsa da elde edilen veriler, bir gün içerisinde onlarca depremi yakalıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremleri anbean kaydediyor. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 4 Mayıs Cumartesi son depremler listesi...

        2

        MALATYA'DA DEPREM!

        Malatya'nın Darende ilçesi saat 06.17'de, 3.4 ile sallandı. Deprem yerin 7 kilometre altında oldu.

        Bunun dışında Malatya gece boyu birçok deprem yaşadı ancak depremler vatandaşların hissedemeyeceği kadar küçük çaplı oldu.

        3

        YALOVA DA SALLANDI

        Başka bir deprem Yalova'da oldu. Çınarcık'ta saat 06.25'te meydana gelen 2.6 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 16 kilometre altında kaydedildi.

        4

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Altında dalgalı seyir devam ediyor
        Altında dalgalı seyir devam ediyor
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Bayraktar açıkladı! İliç'te 2 cenazeye daha ulaşıldı!
        Bakan Bayraktar açıkladı! İliç'te 2 cenazeye daha ulaşıldı!
        Hangi illerde kuvvetli yağacak? 7 bölgede sağanak!
        Hangi illerde kuvvetli yağacak? 7 bölgede sağanak!
        Türkiye'nin kredi notu yükseldi
        Türkiye'nin kredi notu yükseldi
        Trabzon’da üniversitelilere darp olayında yeni gelişme!
        Trabzon’da üniversitelilere darp olayında yeni gelişme!
        Fenerbahçe Beko avantajı kaybetti!
        Fenerbahçe Beko avantajı kaybetti!
        26 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu
        26 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu
        Üniversitelilerden Gazze için açlık grevi
        Üniversitelilerden Gazze için açlık grevi
        Gazze'de havadan yardım faciası
        Gazze'de havadan yardım faciası
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Beşiktaş son nefeste kazandı!
        Beşiktaş'tan devre arasında penaltı isyanı!
        Beşiktaş'tan devre arasında penaltı isyanı!
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        "Kupa için fazlası gerek"
        "Kupa için fazlası gerek"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        G.Saray iki adayla seçime gidiyor
        Fransa'da 'çocuklara cep telefonu' tartışması
        Fransa'da 'çocuklara cep telefonu' tartışması
        Olaylı gece
        Olaylı gece
        Aşk iddialarını yalanladı
        Aşk iddialarını yalanladı
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası