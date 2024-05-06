Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Güneşli 19° Ankara Güneşli 20° İzmir Güneşli 25° Antalya Güneşli 27° Trabzon Yağmurlu 13° Bursa Güneşli 17° Adana Kısmen Güneşli 25° Diyarbakır Yağmurlu 19° Gaziantep Yağmurlu 16° Ağrı Sağanak Yağış 15° Hava sıcaklıklarının güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Güneydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. REKLAM Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Güney Doğu Anadolu'da güney yönlerden, hafif zaman zaman orta, yağış olan yerlerde kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların; Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu’nun kuzeyinin 2000 metre üzeri yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.