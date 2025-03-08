Samsun deprem ile sallandı! 8 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Yurt genelinde yaşanan küçük büyük tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, Karadeniz'de Samsun açıklarında deprem oldu. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte, AFAD ve Kandilli verileri ile 8 Mart 2025 son depremler listesi…
Son depremler listesi 8 Mart 2025 Cumartesi günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve komşu ülkelerde yaşanan depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD verilerine göre Karadeniz’de Samsun açıklarında deprem meydana geldi. Samsun depremi büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi bilgiler 8 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine eklendi. İşte detaylar…
SAMSUN’DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 07:44’te Karadeniz’de Samsun ili Bafra ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.
3.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 6.63 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Saat 07:47'de Samsun Bafra açıklarında bir deprem daha oldu. 2.7 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 27.79 kilometre olarak ölçüldü.
ÇANAKKALE’DE DEPREM
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 07:16’da Ege Denizi’nde Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında deprem oldu.
Büyüklüğü 2.5 olarak ölçülen sarsıntı, 24.13 kilometre derinlikte gerçekleşti.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.