Son depremler listesi 29 Nisan 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede?
23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depremi ardından 25 Nisan'da Kütahya deprem ile sallandı. AFAD verilerine göre İstanbul ve Kütahya'da sarsıntılar devam ediyor. Belli aralıklarla farklı büyüklüklerde artçı depremler meydana geliyor. Sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. İşte, 29 Nisan 2025 Son depremler listesi...
23 Nisan’da İstanbul’da, 25 Nisan'da Kütahya’da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Marmara ve Ege Bölgesi’nde fay hareketliliği sürüyor. Günlerdir süren artçı sarsıntılar, bu sabaha kadar devam etti. İrili ufaklı tüm sarsıntılar 29 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine eklendi. Hissedilen her sarsıntı sonrası ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ soruları gündeme taşındı. İşte, 29 Nisan 2025 Son depremler listesi…
29 NİSAN 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi sonrası artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor.
Kütahya'da peşe peşe yaşanan depremlerin ardından o bölgede de sarsıntılar sürüyor.
KÜTAHYA'DA DEPREM
AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, saat 05:50'de Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi.
3.6 büyüklüğündeki deprem, 8.31 kilometre derinlikte gerçekleşti.
İşte AFAD verilerine göre 2,5 ve üzeri büyüklükteki son depremler:
2025-04-29 10:59:32 39.24028 28.97611 7.0 ML 2.5 Simav (Kütahya)
2025-04-29 07:02:58 39.21028 28.99194 11.75 ML 2.7 Simav (Kütahya)
2025-04-29 06:46:23 40.36667 42.20306 7.0 ML 2.7 Oltu (Erzurum)
2025-04-29 05:50:42 39.225 28.99278 8.31 ML 3.6 Simav (Kütahya)
2025-04-29 02:40:53 41.09528 43.79556 5.63 ML 3.2 Shirak (Ermenistan) - [21.05 km] Akyaka (Kars)
2025-04-29 00:34:11 39.21583 28.99194 10.5 ML 3.1 Simav (Kütahya)
2025-04-29 00:24:29 39.2425 28.98722 7.08 ML 3.6 Simav (Kütahya)
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ülkede meydana gelen irili ufaklı tüm depremlere ilişkin verilere ulaşabiliyor.
Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresi ile birlikte sosyal medya hesaplarından da alınabiliyor.