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        Son depremler listesi 27 Nisan 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Son dakika deprem mi oldu? | Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi ile bugün meydana gelen depremler öğrenilebiliyor. İstanbul ve Kütahya depremlerinin artçıları devam ediyor. 6,2 büyüklüğündeki Silivri merkezli deprem sonrası uzmanlar büyük Marmara depremi hakkında ikiye bölünürken İstanbul ve çevresindeki irili ufaklı sarsıntılar endişe yaratıyor. Bu sebeple ''Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' soruları anbean sorgulanıyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 27 Nisan 2025!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 08:13 Güncelleme: 27.04.2025 - 08:13
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        Son dakika deprem mi oldu sorusu gündemden düşmüyor. 6,2 büyüklüğündeki Silivri merkezli İstanbul depremi sonrası Kütahya’da da peş peşe deprem meydana geldi. Artçı sarsıntılar devam ederken uzmanların beklenen büyük İstanbul depremi hakkında iki farklı görüş belirtmesi bölgede yaşayanlarda korku ve endişe yaratıyor. Bu kapsamda en ufak sarsıntı hissedenler, yaşanan son depremleri görmek için 27 Nisan son depremler listesi araştırması yapıyor. Peki, son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, büyüklüğü kaç? İşte 27 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

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        2.5 ÜZERİ BÜYÜKLÜKTEKİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        2025-04-27 08:00:33 39.23806 28.97472 11.98 ML 2.7 Simav (Kütahya)

        2025-04-27 07:21:59 38.78444 25.5625 10.11 ML 3.0 Ege Denizi - [74.51 km] Karaburun (İzmir)

        2025-04-27 05:04:05 39.21194 28.97028 12.06 ML 2.6 Simav (Kütahya)

        2025-04-27 01:41:32 39.22139 28.98417 11.74 ML 3.1 Simav (Kütahya)

        2025-04-27 01:40:56 39.21222 28.95722 7.0 ML 2.6 Simav (Kütahya)

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        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan deprem verileri İstanbul ve Kütahya depremleri ardından mercek altına alındı.

        Şiddetli sarsıntıların ardından artçılar devam ederken fay hattı üzerindeki iller son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor.

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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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