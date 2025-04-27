Son dakika deprem mi oldu sorusu gündemden düşmüyor. 6,2 büyüklüğündeki Silivri merkezli İstanbul depremi sonrası Kütahya’da da peş peşe deprem meydana geldi. Artçı sarsıntılar devam ederken uzmanların beklenen büyük İstanbul depremi hakkında iki farklı görüş belirtmesi bölgede yaşayanlarda korku ve endişe yaratıyor. Bu kapsamda en ufak sarsıntı hissedenler, yaşanan son depremleri görmek için 27 Nisan son depremler listesi araştırması yapıyor. Peki, son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, büyüklüğü kaç? İşte 27 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…