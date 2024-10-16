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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ SORGULAMA 16 EKİM 2024: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 16 Ekim 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile en son deprem nerede oldu?

        Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı birçok arsıntı meydana geliyor. Yurt genelinde yaşanan küçük büyük tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, Sivas'ta 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 16 Ekim 2024 Çarşamba son depremler listesi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 07:14 Güncelleme: 16.10.2024 - 07:14
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        Son depremler listesi 16 Ekim 2024 Çarşamba günü için araştırılıyor. Toparaklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. Alınan verilere göre Sivas’ta deprem meydana geldi. İşte, AFAD ve Kandilli verileri ile 16 Ekim son depremler listesi…

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        SİVAS'TA DEPREM

        Yer: Gürün (Sivas)

        Tarih: 2024-10-16

        Saat: 00:15:53

        Enlem: 38.87611

        Boylam: 37.45194

        Derinlik: 6.0 ML

        Büyüklük: 2.5

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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