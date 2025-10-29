MasterChef'te heyecan haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ile sürdü. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlığını mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Aslı ve Sümeyye eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 29 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...