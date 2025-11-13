Soğuk hava dalgası yaklaşırken trafikte güvenlik önlemleri de güncellendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kış lastiği takma zorunluluğunun bu yıl erkene alındığını açıkladı. Kar ve buzlanmanın artacağı dönemde sürüş güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan düzenleme, özellikle ticari araçlar için bağlayıcı olacak. Özel araç sahiplerine de güvenli ulaşım için kış lastiği kullanmaları yönünde güçlü bir tavsiye yapıldı. Detaylar haberimizde...