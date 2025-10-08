Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Son tarih yaklaşıyor! Ehliyet yenileme için son gün ne zaman? Ehliyet yenilememe cezası ne kadar?

        Son tarih yaklaşıyor! Ehliyet yenileme için son gün ne zaman?

        Eski tip sürücü belgelerini yenileme süresi bir kez daha uzatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşların yoğun başvuruları nedeniyle 31 Temmuz 2025 olarak belirlenen son tarihin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu. Yeni düzenlemeyle birlikte, ehliyetini henüz yenilemeyen milyonlarca sürücüye ek süre tanındı. Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 22:12 Güncelleme: 08.10.2025 - 22:12
        1

        Ehliyet yenileme işlemlerinde süre uzatımına gidildi. İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan sürenin, başvuru yoğunluğu sebebiyle yeniden ertelendiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına yeni son tarihin kısa süre içinde duyurulacağını belirtti. İşte ayrıntılar...

        2

        EHLİYET YENİLEME İÇİN SON TARİH UZATILDI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen sürenin 31 Ekim'e kadar son kez uzatıldığını açıkladı.

        3

        Açıklama ise şu şekilde:

        "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin SON KEZ UZATILMASI kararlaştırıldı. ARTIK UZATMA OLMAYACAK. Son tarih: 31 Ekim 2025."

        4

        EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

        Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

        Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

        Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

        5

        EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

        Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.

        Vatandaşların 13 lira değerli kâğıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.

