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Songül Karlı estetiğe doymuyor! Dudakları için bıçak altına yattı: Son hali korkuttu!

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren Songül Karlı, bu kez yaptırdığı estetik operasyonla gündeme geldi. Uğur Arslan ile yaptığı programla hafızalara kazınan 49 yaşındaki Karlı, bir kez daha estetik doktorunun yolunu tuttu.

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  • Songül Karlı estetiğe doymuyor! Dudakları için bıçak altına yattı: Son hali korkuttu!

    Uğur Arslan ile 7 yıl boyunca program yapan ve son olarak Gelinim Mutfakta programının sunucusu olarak izleyici karşısına çıkan Songül Karlı, yeni bir estetik operasyon için bıçak altına yattı.
  • Songül Karlı estetiğe doymuyor! Dudakları için bıçak altına yattı: Son hali korkuttu!

    Daha önce "Fransız askısı" denilen operasyonla yüzünü gerdiren Songül Karlı, bu sefer dudak ve kol operasyonları için estetik doktorunun yolunu tuttu.
  • Songül Karlı estetiğe doymuyor! Dudakları için bıçak altına yattı: Son hali korkuttu!

    Sık sık estetik yaptıran ve bunu da sevenleriyle paylaşan Songül Karlı, dudak ve kol operasyonları geçirdi. Güzellik için bıçak altına yatan Karlı, ameliyat öncesi çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından yayınladı.
  • Songül Karlı estetiğe doymuyor! Dudakları için bıçak altına yattı: Son hali korkuttu!

    Songül Karlı, "Küçük yaşlarda kilolu olduğumdan ve spor yapsam bile sağlıklı beslenemediğim için kollarımda sarkmalar oluyordu. Onlar da güzel olacak" ifadelerini kullandı.
  • Songül Karlı estetiğe doymuyor! Dudakları için bıçak altına yattı: Son hali korkuttu!

    Yaptığı paylaşımlar sebebiyle daha önce oğlunun kendisini uyardığını söyleyen Karlı, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bir arkadaşımın oğlu çekti. Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım dedim, olay oldu. Efe diyor ki 'Anne YouTube giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor."
  • Songül Karlı estetiğe doymuyor! Dudakları için bıçak altına yattı: Son hali korkuttu!

    İşte Songül Karlı'nın son hali...
  • Songül Karlı estetiğe doymuyor! Dudakları için bıçak altına yattı: Son hali korkuttu!
  • Songül Karlı estetiğe doymuyor! Dudakları için bıçak altına yattı: Son hali korkuttu!
  • Songül Karlı estetiğe doymuyor! Dudakları için bıçak altına yattı: Son hali korkuttu!
  • Songül Karlı estetiğe doymuyor! Dudakları için bıçak altına yattı: Son hali korkuttu!
  • Songül Karlı estetiğe doymuyor! Dudakları için bıçak altına yattı: Son hali korkuttu!
  • Songül Karlı estetiğe doymuyor! Dudakları için bıçak altına yattı: Son hali korkuttu!
  • Songül Karlı estetiğe doymuyor! Dudakları için bıçak altına yattı: Son hali korkuttu!
  • Songül Karlı estetiğe doymuyor! Dudakları için bıçak altına yattı: Son hali korkuttu!
  • Songül Karlı estetiğe doymuyor! Dudakları için bıçak altına yattı: Son hali korkuttu!
  • Songül Karlı estetiğe doymuyor! Dudakları için bıçak altına yattı: Son hali korkuttu!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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