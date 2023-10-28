Haberler Magazin Songül Karlı saten gömleğiyle poz verdi! Sosyal medyada gündem oldu!

Songül Karlı saten gömleğiyle poz verdi! Sosyal medyada gündem oldu! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve gönderileriyle magazin gündeminde adından sık sık söz ettiren Songül Karlı, bakım yaptırmak için yine kuaförünün yolunu tuttu. Ünlü ismin kuaföründen verdiği saten gömlekli pozuna sevenlerinden binlerce beğeni geldi. Habertürk Giriş: 28.10.2023 - 01:03 Güncelleme: 28.10.2023 - 01:03 facebook

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Uğur Arslan ile 7 yıl boyunca program yapan ve son olarak Gelinim Mutfakta programının sunucusu olarak izleyici karşısına çıkan Songül Karlı, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan "Bu Tabak Kimin?" yarışmasını sunuyor.

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Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan sunucu ve türkücü Songül Karlı, son olarak bakım yaptırmak için kuaförünün yolunu tuttu. Karlı, çekildiği pozunu sevenlerinin beğenisine sundu.