Songül Karlı saten gömleğiyle poz verdi! Sosyal medyada gündem oldu!
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve gönderileriyle magazin gündeminde adından sık sık söz ettiren Songül Karlı, bakım yaptırmak için yine kuaförünün yolunu tuttu. Ünlü ismin kuaföründen verdiği saten gömlekli pozuna sevenlerinden binlerce beğeni geldi.
Uğur Arslan ile 7 yıl boyunca program yapan ve son olarak Gelinim Mutfakta programının sunucusu olarak izleyici karşısına çıkan Songül Karlı, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan "Bu Tabak Kimin?" yarışmasını sunuyor.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan sunucu ve türkücü Songül Karlı, son olarak bakım yaptırmak için kuaförünün yolunu tuttu. Karlı, çekildiği pozunu sevenlerinin beğenisine sundu.
Instagram hesabında 466 bin takipçisi olan Songül Karlı saten gömleğiyle verdiği pozu "Mekandayız" notuyla paylaştı. Ünlü isme sevenlerinden dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.
Sık sık estetik operasyonlar için doktorunun yolunu tutan Songül Karlı'ya sevenlerinden: "Sultanımız", "Her halin mükemmel", "Sana bakmaya doyamıyoruz" gibi yorumlar geldi.
İşte Songül Karlı'nın son pozu...