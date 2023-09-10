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        Haberler Magazin Songül Karlı yine göz kamaştırdı! Ünlü türkücü beğeni yağmuruna tutuldu!

        Songül Karlı yeni pozunu paylaştı! Ünlü türkücü beğeni yağmuruna tutuldu!

        Televizyon ekranlarının sevilen simalarından biri olan Songül Karlı, sosyal medya hesabında yayınladığı pozları ve yaptırdığı estetik operasyonlarla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Güzel isim son olarak kuaföründe çekildiği gönderisini sevenlerinin beğenisine sundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2023 - 10:03 Güncelleme: 10.09.2023 - 10:03
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        Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve gönderileriyle magazin gündeminde adından sık sık söz ettiren Songül Karlı, bu kez son pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü ismin kuaföründen yayınladığı pozları sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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        Son olarak Gelinim Mutfakta adlı yarışma programıyla ekranlara çıkan Songül Karlı, şimdilerde yeni programıyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Güzel ismin sevenleri programın yayınlanacağı tarihi heyecanla bekliyor.

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        Songül Karlı sosyal medya hesabında yeni gönderilerini yayınlamaya devam ediyor. Karlı bu sefer kuaföründen yayınladığı pozunun altına: "Yine mekandayız" notunu düştü. Ünlü ismin gönderisine sevenlerinden binlerce yorum ve beğeni geldi.

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        Songül Karlı'nın gönderisinin altına takipçilerinden: "Arabeskin kraliçesi", "Her halin mi güzel olur?", "Sen teksin başka kimse yok", "Saf bir güzellik, duru bir ses her şeyin harika" gibi yorumlar geldi.

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        İşte Songül Karlı'nın son pozu...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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