'Sonsuza Uzanan Motifler' HOPE Alkazar’da

XTOPIA IMMERSIVE programının ilk sanatçısı Selçuk Artut’un, "Sonsuza Uzanan Motifler: Yeniden Yorumlar" adını verdiği eser, geçmişin "geometri sanatı" ile günümüzün "medya sanatı" arasında kaybolan bağlantıları görünür kılarak, kültürler arasındaki silinmiş yapıları yeniden canlandırıyor. HOPE Alkazar ziyaretçileri için özel olarak tasarlanmış bir ortamda ses ve görüntüyü buluşturarak, ziyaretçilerini etkileşime davet ediyor.

"Sonsuza Uzanan Motifler: Yeniden Yorumlar"ı ziyaret edenler, Selçuk Artut’un hazırladığı içerikler arasından seçim yaparak geometrik desenleri ve renk ayarlarını değiştirebilecek, kendi geometrik desenlerini çizerek, çizdikleri motifleri eş zamanlı olarak eser içerisinde görebilecek.

20 Şubat'ta açılışı yapılacak deneyim, HOPE Alkazar’da ziyaret edilebilecek.

Sergi lansmanı ile birlikte esere paralel etkinlikler de HOPE Alkazar’ın etkinlik takviminde yer alacak.

-Lecture Performance, 2 Mart Cumartesi

-Live A.V RAW, 16 Mart Cumartesi

-Motif Atolyesi, 30 Mart Cumartesi