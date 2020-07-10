Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Oyun dünyasındaki sürpriz satın almalara bir yenisi daha eklendi. Japon teknoloji devi Sony, ‘Unreal Engine’ oyun motoru ve Fortnite oyununun geliştiricisi Epic Games’e 250 milyon dolarlık stratejik yatırım yaptı. Bu son yatırımla Epic Games’in şu ana kadar çektiği yatırım tutarı 1.8 milyar doları aşmış oldu.

Sony’nin Epic Games’in ne kadarını satın aldığı konusunda resmi bir açıklama yapılmazken, satışa sözkonusu olan hisselerin azınlık hisse olduğu belirtildi. Geçen ay kamuoyuna yansıyan rakamlara göre Epic Games’in değerinin 17.8 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Bu rakam üzerinden değerlendirildiğinde bu yılın sonbahar aylarında yeni oyun konsolu PlayStation 5’i (PS5) piyasaya sürmeye hazırlanan Sony’nin yaptığı 250 milyon dolarlık yatırım, Epic Games’in yüzde 1.4’üne denk geliyor.

'BİRLİKTE KEŞFEDECEĞİZ'

Epic Games’in oyun dünyasında Unreal Engine ve Fortnite ile ön plana çıktığına değinen Sony Corporation’ın CEO’su ve başkanı Kenichiro Yoshida, yaptıkları yatırımla ilgili olarak, “Epic ile sadece oyunlarda değil, aynı zamanda hızla gelişen dijital eğlence alanında da tüketicilere ve sektöre değer katmak için daha fazla işbirliği fırsatı keşfedeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

Epic Games’ın kurucusu ve CEO’su Tim Sweeney ise “Yaratıcılık ve teknolojinin kesiştiği noktada, oyun, film ve müziğin birleşmesine yol açan gerçek zamanlı 3D sosyal deneyimler vizyonunu paylaşıyoruz. Birlikte tüm tüketiciler ve içerik üreticileri için daha açık ve erişilebilir bir dijital ekosistem oluşturmaya çalışacağız” dedi.