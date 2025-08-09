Sopalı saldırgan yakalandı
Şişli'de tartıştığı kadını üzerine sopayla yürüyerek tehdit eden şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Teşvikiye Mahallesi Vali Konağı Caddesinde araçtan inen bir kişinin tartıştığı kadını sopayla üzerine yürüyerek tehdit ettiği anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Kimliği belirlenen şüpheli M.G.E, polis ekiplerince gözaltına alındı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle hakkında adli işlem başlatılan ve Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari para cezası kesilen M.G.Enin, "tehdit" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.