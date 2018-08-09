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Bir yılda 300 milyon yeni kullanıcı çekti

Sosyal ağlar kullanıcı sayıları itibariyle incelendiğinde, son bir yılın kazananı açık ara Instagram oldu. Instagram, 300 milyon yeni kullanıcıyı ağına çekmeyi başardı. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberi...

09.08.2018 - 09:53 | Güncelleme:

 

Sosyal ağlar arasındaki kullanıcı çekme yarışında Instagram rakiplerine fark attı. Araştırma ve istatistik kuruluşu Statista’nın sosyal ağ kullanıcı sayıları verilerine göre 2017 yılının 2. çeyreğinden, 2018 yılının 2. çeyreğinin sonuna kadar olan dönemde aylık aktif kullanıcı sayısı artışında Instagram zirveye yerleşti. Sözkonusu bir yıllık dönemde Instagram aylık aktif kullanıcı sayısını 300 milyon artırmayı başardı.

Instagram’ın ‘Hikayeler’ özelliğini yayınlamasıyla birlikte başlayan yükselişi, sosyal ağın 2017’nin nisan ayında 700 milyon olan aylık aktif kullanıcı sayısını, bu yıl itibariyle 1 milyarın üzerine taşıdı.

En çok yeni kullanıcı çeken sosyal ağlar sıralamasında ikinciliği ise 228 milyonluk aylık aktif kullanıcı sayısı artışı ile Facebook aldı. 2017’nin ikinci çeyreği sonunda 2 milyar 6 milyon olan Facebook’un aylık aktif kullanıcı sayısı, 2018’in ikinci çeyreği sonunda 2 milyar 234 milyona çıktı. Aynı dönemde Facebook’u her gün kullananların sayısı ise 1 milyar 325 milyondan, 146 milyonluk artışla 1 milyar 471 milyona yükseldi.  

LİSTENİN İLK ÜÇÜ FACEBOOK’A ÇALIŞTI

Listenin üçüncü sırasına ise 200 milyon yeni kullanıcı kazanan WhatsApp yerleşti. Sözkonusu bir yıllık dönemde WhatsApp’ın aylık kullanıcı sayısı 1.3 milyardan, 1.5 milyara çıktı. Böylece sıralamanın ilk üçünü Facebook grup şirketleri elde etmiş oldu. Facebook, bu 3 farklı platformuyla bir yıllık dönemde 728 milyon yeni aktif kullanıcıyı ağına çekti.

SNAP'İN MODASI GEÇTİ, TWITTER YERİNDE SAYDI

Gençler arasında popüler olan sosyal ağ Snapchat, her ne kadar bu yılın ikinci çeyreğinde, 2018’in ilk çeyrek sonuna göre 3 milyon kullanıcı kaybetse de yıllık bazda kullanıcı sayısını artırdı. 2017’nin ikinci çeyreğinde 173 milyon olan Snapchat’in günlük aktif kullanıcı sayısı bu yılın ikinci çeyreği sonunda 188 milyona çıktı.

15 milyonluk artışla Snapchat, son bir yıllık dönemde en çok aktif kullanıcı kazanan dördüncü sosyal platform oldu. Listenin beşinci sırasında ise 2017’nin ikinci çeyreğinde 326 milyon olan aylık aktif kullanıcı sayısını 2018’in aynı döneminde 9 milyonluk yıllık artışla 335 milyona çıkaran Twitter yer aldı.

 

 

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