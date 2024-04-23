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        Sosyal medya tacizcisi mesai arkadaşı çıktı

        Ankara'da 35 yaşındaki bir kadın, kendisine sosyal medya platformundan cinsel içerikli taciz mesajları gönderen kişiyi savcılığa şikayet etti. Polisin yaptığı çalışma sonucunda hesabı kullanan kişinin kadınla aynı iş yerinde çalışan mesai arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 12:20 Güncelleme: 23.04.2024 - 12:22
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        Sosyal medya tacizcisi mesai arkadaşı çıktı
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        Ankara'nın Sincan ilçesinde asansör firmasında çalışan 35 yaşındaki Y.I.'ya, sosyal medya platformunda 'gulsun4399' kullanıcı adıyla açılan hesap üzerinden, cinsel içerikli taciz mesajları gönderildi.

        Evli olan Y.I.'nın şikayeti üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        SOSYAL MEDYA PLATFORMU BİLGİLERİ EMNİYETLE PAYLAŞTI

        Soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılarak, sosyal medya platformunun Türkiye Temsilciliği ile irtibata geçilmesi ve 'gulsun4399' adlı hesabı kullanan kişinin tespit edilmesi istendi. Savcılık, sisteme kayıt olunurken kullanılan IP adresi, mail adresi, telefon numarası, suç tarihi ve saatine ilişkin IP bilgilerinin tespit edilmesini talep etti. Polisin yaptığı çalışma sonucunda hesabı kullanan kişinin Y.I. ile aynı iş yerinde çalışan 26 yaşındaki O.S.U. olduğu saptandı.

        GÖNDERDİĞİ MESAJLAR DEDİL OLDU

        Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından O.S.U. hakkında iddianame düzenlendi. Ankara 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede O.S.U. hakkında, 'Elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz' suçundan 3 yıla kadar hapis talep edildi. İddianamede O.S.U.'nun Y.I.'ya gönderdiği mesajlar da delil olarak yer aldı.

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        #taciz
        #sosyal medya
        #ankara
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