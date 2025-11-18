Sosyal medyada çetelerle ilgili tarife yayınlayanlara soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, yazılı ve görsel basında "Çeteler sosyal medyada tarife yayınlıyor" şeklinde yer verilen haber içeriği üzerine resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Mücadele şube müdürlüklerine ilgili sosyal medya hesaplarının ve içeriklerinin tespiti ile suç unsuru teşkil eden paylaşımlara ilişkin işlem yoluna gidilmesi konusunda talimat verildiği kaydedildi.