        Sosyal medyada çetelerle ilgili tarife yayınlayanlara soruşturma

        Sosyal medyada çetelerle ilgili tarife yayınlayanlara soruşturma

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada çetelerle ilgili tarife yayınlayanlara resen soruşturma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 00:43 Güncelleme: 18.11.2025 - 00:43
        Sosyal medyada çetelerle ilgili tarife yayınlayanlara soruşturma
        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, yazılı ve görsel basında "Çeteler sosyal medyada tarife yayınlıyor" şeklinde yer verilen haber içeriği üzerine resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Mücadele şube müdürlüklerine ilgili sosyal medya hesaplarının ve içeriklerinin tespiti ile suç unsuru teşkil eden paylaşımlara ilişkin işlem yoluna gidilmesi konusunda talimat verildiği kaydedildi.

        #istanbul
        #haberler
        #Bakırköy
