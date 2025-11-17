CANLI | HT Spor Açık Oturum - Bahis Soruşturması

Türk futbolu bahis soruşturmasıyla çalkalanıyor, bu soruşturmanın perde arkası HT Spor'da tarihi bir yayınla masaya yatırılıyor...

HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk ve HT Spor Spikeri Bahar Özmen'in moderatörlüğündeki programda; deneyimli gazeteciler, avukatlar, yöneticiler, eski hakemler, menajerler, bahis sektörünün uzmanları yer alıyor...

TAHİR KUM: BİR HAKEM DAHA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İlk sevk edilen hakemlerden birisi daha, Zorbay Küçük gibi savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Kendisine ait olmadığı yönünde bir iddiası var, bununla ilgili süreç devam ediyor.