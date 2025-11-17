Habertürk
        CANLI | HT Spor Açık Oturum - Bahis Soruşturması

        Türk futbolunda büyük yankı uyandıran bahis soruşturması, HT Spor'da kapsamlı biçimde ele alınıyor. Hakemler ve futbolcuların ardından sürecin 3. dalgasında kimlerin gündeme gelebileceği ve soruşturmanın Türk futbolunu tamamen bahisten arındırıp arındıramayacağı tartışılıyor. Programda gazeteciler, avukatlar, yöneticiler, eski hakemler, menajerler ve bahis uzmanları yer alıyor...

        Giriş: 17.11.2025 - 22:18 Güncelleme: 17.11.2025 - 22:24
        Türk futbolu bahis soruşturmasıyla çalkalanıyor, bu soruşturmanın perde arkası HT Spor'da tarihi bir yayınla masaya yatırılıyor...

        HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk ve HT Spor Spikeri Bahar Özmen'in moderatörlüğündeki programda; deneyimli gazeteciler, avukatlar, yöneticiler, eski hakemler, menajerler, bahis sektörünün uzmanları yer alıyor...

        TAHİR KUM: BİR HAKEM DAHA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

        İlk sevk edilen hakemlerden birisi daha, Zorbay Küçük gibi savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Kendisine ait olmadığı yönünde bir iddiası var, bununla ilgili süreç devam ediyor.

